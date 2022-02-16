دراسة: عصير البنجر قبل الرياضة يعزز قدرة الدماغ وشربه يوميا يخفض ضغط الدم

كتبت أمل علام

كشف موقع" TimesNowNews"، أن شرب كوب من عصير البنجر يوميًا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، ولكن وجدت دراسة حديثة أن عصير الشمندر يحتوي أيضًا على قوة لصحة الدماغ.

يحتوى البنجر على قيمة غذائية كبيرة، وهو مفيد بلا منازع للصحة، وجدت دراسة أجرتها جامعة أمريكية أن زيادة اتصال الدماغ التي لوحظت بين البالغين الذين شربوا عصير البنجر كانت مماثلة للتواصل الذي لوحظ عند البالغين الأصغر سنًا.

أظهر عدد من الدراسات أن النشاط البدني يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الدماغ، وخاصةً شيخوخة الدماغ، التمرينات لها تأثيرات عصبية إيجابية على الدماغ مع تقدم العمر، لقد ثبت أيضًا أن تناول عصير البنجر يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ويعزز أداء التمارين الرياضية.

وفقا لما ذكره موقع" TimesNowNews"، إن الشمندر أوما يطلق عليه البنجر، هو نبات جذري يشتهر بالسيطرة على أطباق الطعام بعصيرها الأرجواني اللامع، في السنوات الأخيرة، اكتسب الشمندر أو" البنجر" شعبية كبيرة لفوائده الصحية المحتملة، والتي تشمل خفض ضغط الدم، وزيادة أداء التمارين الرياضية، يعزو الباحثون محتوى النترات في الشمندر للتحويل إلى أكسيد النيتريك، والذي أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يخفض ضغط الدم ويزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.

شرع الباحثون في فحص ما إذا كانت هناك تأثيرات للبنجر على ممارسة الرياضة والمرونة العصبية في الدماغ المتقدم في السن، وحصلوا على اكتشافات مذهلة.

وجد بحث جديد، إنه قد يكون من الممكن تعزيز هذه التأثيرات، ببساطة عن طريق شرب عصير البنجر قبل ممارسة الرياضة يساعد في أداء الدماغ لكبار السن قبل الانخراط في تمارين مكثفة معتدلة.

أظهر الأشخاص الذين شاركوا في هذه التجربة التي استمرت 6 أسابيع وتم إعطاؤهم عصير البنجر قبل بدء التمرين، قدرًا أكبر من الاتصال في مناطق الدماغ المرتبطة بالوظيفة الحركية، مقارنةً بالبالغين في مجموعة الدواء الوهمي، الذين لم يشربوا عصير البنجر قبل التمرين.

ما كان على المشاركين القيام به:

الانخراط في 50 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة على جهاز الجري ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 6 أسابيع.

وقال الموقع، يحتوي عصير البنجر على نترات غذائية، والتي قد تساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، يعتبر البنجر مفيدًا للدماغ والعضلات، خاصةً لأنه غني بحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، والألياف، ومضادات الأكسدة، لكن مجرد تناول البنجر كل يوم ليس حلاً في حد ذاته، تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الخضار والفواكه كجزء من خطة أوسع لخفض ضغط الدم المرتفع، سيؤدي نهج نمط الحياة هذا في النهاية إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والدماغ.