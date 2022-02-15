دراسة أمريكية: شعور النساء بالوحدة مع تقدمهن بالعمر يعرضهن لأمراض القلب

كتبت - ميرفت رشاد

أكدت دراسة جديدة، أن النساء تصاب بالشعور بالوحدة والعزلة مع تقدمهن في السن، وقد تجعلهن هذه المشاعر عرضة للإصابة بأمراض القلب، خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا، كما قالت مؤلفة الدراسة الأولى ناتالي غولاشفسكي ، الحاصلة على درجة الدكتوراه في كلية هربرت فيرتهايم للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا، وفقا لما نشره موقع " healthday".

اشتملت الدراسة على ما يقرب من 58 ألف امرأة في الولايات المتحدة بعد سن اليأس استجابت لاستبيان لتقييم العزلة الاجتماعية، تمت متابعة النساء تم تشخيصهن بأمراض القلب .

أدت العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة بشكل مستقل إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8٪ و 5٪ على التوالي، النساء اللواتي لديهن مستويات عالية من كليهما كان لديهن خطرا أعلى بنسبة 13 ٪ -27 ٪ من أولئك اللاتى لديهن مستويات منخفضة من العزلة الاجتماعية ومستويات منخفضة من الوحدة.

وأوضح المؤلف الكبير جون بيليتيير أن العزلة الاجتماعية تتعلق بالابتعاد جسديًا عن الناس ، مثل عدم لمس الآخرين أو رؤيتهم أو التحدث إليهم، الوحدة هي شعور يمكن أن يشعر به حتى الأشخاص الذين يتواصلون بانتظام مع الآخرين.

قال بيليتيير: "لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الخطر المتزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ناتجًا عن التعرض الحاد للعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة ، أو ما إذا كان التعرض المطول المتراكم على مدى العمر هو السبب"، وأضاف أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة ، وتمثل حالة واحدة من كل 5 وفيات ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.