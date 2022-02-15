للنساء.. 5 علامات تؤكد إصابتك بعدوى المسالك البولية

كتبت - ميرفت رشاد

عدوى المسالك البولية، والمعروفة باسمUTI ، هى عدوى تحدث في المسالك البولية بسبب البكتيريا والفطريات والفيروسات، تعتبر من أكثر أنواع العدوى شيوعًا بين البشر، يمكن أن تحدث في أي مكان في المسالك البولية ، بما في ذلك الرحم والكلى والمثانة ، فإن النوع الأكثر شيوعًا من عدوى المسالك البولية يحدث في الجزء السفلي من مجرى البول والمثانة، وفقا لما نشره موقع" doctor-ndtv".



أعراض التهاب المسالك البولية

1- أول أعراض التهاب المسالك البولية هو تكرار البول، إذا كان عليك الذهاب والتبول بشكل متكرر وحتى بعد التبول ، تشعر بالحاجة إلى التبول أكثر ، فقد تكون تعاني من عدوى المسالك البولية .

2. يمكنك أيضًا الشعور بألم في البطن، عدوى المسالك البولية في السبيل السفلي لها آلام في البطن كعرض.

3. الشعور بالألم أثناء التبول هو عرض آخر من أعراض التهاب المسالك البولية.

4. يكون النزيف أثناء التبول من أعراض التهاب المسالك البولية.

5. يمكن أن تكون أعراض التهاب المسالك البولية حمى مع قشعريرة منتظمة في الجسم، هذا في حالة عدوى المسالك البولية في الجهاز العلوي، أيضا هذا يسبب آلام الظهر.

أسباب التهاب المسالك البولية

يمكن أن يكون استخدام المرحاض العام غير النظيف سببًا رئيسيًا للإصابة بالتهاب المسالك البولية، كما أن شرب كمية أقل من الماء ، ومحاولة حبس البول لفترات طويلة من الزمن ، هي بعض الأسباب الشائعة التي تجعل النساء يصبن بعدوى المسالك البولية، تعتبر حصوات الكلى أيضًا سببًا للإصابة بالتهاب المسالك البولية.

علاج التهاب المسالك البولية

يتم علاج التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، يمكن علاج التهابات المسالك البولية في السبيل السفلي بالمضادات الحيوية عن طريق الفم ، بينما يتم علاج التهابات المسالك البولية في الجهاز العلوي بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.