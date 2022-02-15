تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة بيطرية بكوم الرمل بمركز الفشن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال حمادة راضي رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف أنه متابعة إجراءات تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بهدف إنشاء وحدة طب بيطري بقرية كوم الرمل وتسليمها لإدارة الطب البيطري بالفشن لبدء الأعمال.

واضاف رئيس المدينة لـ"اليوم السابع" أن المدينة تشهد تنفيذ لبعض المشروعات منها أعمال رصف طريق مدرسة الزراعة ومرور الفشن مرورا بقرية الشقر، وتطهير مصرف مغاغة بداية من عزبة يوسف صدقي حتى قرية الفنت وفي سياق منفصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة حمادة راضي بمتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية لقرية أبسوج حيث تم المرور على الوحدة الصحية بأبسوج وصفط العرفا والجمعية الزراعية بأبسوج، للتأكد من الانضباط الإداري والوقوف على حل مشاكل المواطنين فى القطاعات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.