اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 765 شاباً واستخراج 1572 شهادة مستوى المهارة ببنى سويف

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:34 ص
القوى العاملة: تعيين 765 شاباً واستخراج 1572 شهادة مستوى المهارة ببنى سويف وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 765 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 13 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2573 شاباً منهم 11 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 792 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و780 شهادة قياس مستوى المهارة.
 
تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يناير الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 578 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 632 عامل، وعمل 3 ندوات توعية، كما تم التفتيش على 192 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 43 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.
 
وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية  والاجتماعية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه، و منحة زواج بإجمالي 3000 جنيه، فضلاً عن صرف 3 منح للرعاية الصحية لـ 3 عمال لإجراء عمليات جراحية كبرى.
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة ببنى سويف

العمالة غير المنتظمة

كعب العمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تجهيز 5 وحدات تدريب متنقلة جديدة ليصل إجماليها 32 وحدة تغطى المحافظات

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:02 ص

القوى العاملة: تعيين 91 شابا والتفتيش على 233 منشأة بالوادي الجديد

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:55 ص

بدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة اليوم بسوهاج

الأحد، 13 فبراير 2022 09:00 ص

القوى العاملة: اليوم بدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بسوهاج

الأحد، 13 فبراير 2022 08:47 ص

القوى العاملة: تعيين 487 شاباً وتحرير 85 محضرا لمنشآت مخالفة بدمياط

الأحد، 13 فبراير 2022 08:35 ص

القوى العاملة: تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الأحد، 13 فبراير 2022 08:33 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة