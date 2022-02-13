حيل للشعور بالشبع عند اتباع دايت منخفض الكربوهيدرات.. أهمها إضافة البروتين

كتبت مروة هريدى

الكربوهيدرات هى واحدة من ثلاثة مغذيات رئيسية يحتاجها الجسم بكميات كبيرة لأداء وظائفه اليومية، ومع ذلك، فإنها لا تتمتع بسمعة طيبة عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الكيلوجرامات الزائدة أو الحفاظ على وزن صحي، ولكن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة ومحتوى الألياف فيها يجعلنا نشعر بالشبع بعد تناول الوجبة.

عندما يتبع الناس نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، غالبًا ما يشعرون بالضعف والجوع حتى بعد تناول طبق مليء بالطعام، نتيجة لذلك، ينتهي بهم الأمر باستهلاك المزيد من السعرات الحرارية مما يؤدي إلى تدمير خطة فقدان الوزن الخاصة بهم، لذلك عند اتباع هذا النظام الغذائي هناك تحدٍ إضافي للتحكم في آلام الجوع، وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للشعور بالشبع عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للبقاء على المسار الصحيح، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

أضف الخضروات منخفضة الكربوهيدرات

إذا كنت تحاول تقليل استهلاكك اليومي من الكربوهيدرات، فاستبدل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بالخضروات الصحية منخفضة الكربوهيدرات، حيث تحتوي الخضروات على الألياف كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ويمكن أن تساعدك إضافة المزيد من الخضروات الخضراء إلى نظامك الغذائي على الشعور بالشبع لفترة أطول وستبقى أيضًا على مسار إنقاص الوزن.

تناول المزيد من الماء

يمكن أن يجعلك الجفاف أيضًا تشعر بالجوع، ذلك عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم، وقبل 30 دقيقة على وجه الخصوص من تناول وجبتك، سوف يساعدك ذلك على استهلاك سعرات حرارية أقل ويمكن أن يبقيك ممتلئًا حتى الوجبة التالية.

أضف الدهون إلى نظامك الغذائي

الدهون الصحية عنصر حاسم في الوجبة المتوازنة، يمكن أن يجعلك تخطي الدهون من نظامك الغذائي أن تشعر بمزيد من الجوع، وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، التزم بتقليل الكربوهيدرات في وجبتك اليومية وليس الدهون.

يحتاج جسمنا للدهون لأداء وظائف عديدة مثل امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وقد يؤدي تقليل الدهون من النظام الغذائي إلى نقص المغذيات.

تناول المزيد من البروتين

عند إزالة الكربوهيدرات من نظامك الغذائي، استبدلها بالبروتين، حيث يساعد البروتين على بناء العضلات ويزيد من شعورك بالشبع، ويمكن أن تساعدك إضافة مصادر صحية للبروتين إلى النظام الغذائي في بناء العضلات والحفاظ أيضًا على نشاطك.