اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مديرة مؤسسة بنس: أحب مصر وأحاول مساعدتها وفخورة كوني الأكثر تميزا في مجالي

السبت، 12 فبراير 2022 08:43 م
مديرة مؤسسة بنس: أحب مصر وأحاول مساعدتها وفخورة كوني الأكثر تميزا في مجالي وزيرة الهجرة وليلى بنس
ماجد تمراز

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قالت ليلى بنس، مديرة مؤسسة بنس لإدارة الثروات بالولايات المتحدة، إن هناك العديد ممن يعملون في نفس مجالها، وإن لها الفخر بأن تتميز بينهم في عملها كمستشارة مالية، مشيرة إلى أنها يعمل معها 26 شخصا، وهي دائما تسعى للنجاح معهم ومن أجلهم داخل شركتها.

وأضافت ليلى خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "التقيت مع مدير البورصة في مصر، وفي زيارتي القادمة سألتقي به لمناقشة كيفية الارتقاء بالبورصة المصرية، وأنا لدي بعض الأعمال الخاصة بمشروع حياة كريمة وأحاول المساعدة فيه".

وذكرت: "أنا أحب مصر وأحن لها، أريد أن أساعدها بكل ما لدي من خبرات".

 


ليلى بنس

مؤسسة بنس

حياة كريمة

البورصة المصرية

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