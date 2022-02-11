محافظ كفر الشيخ يوجه بالإعلان عن مسابقة أفضل صورة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن مسابقة أفضل صورة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ينظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، برعاية محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لرصد التطورات الحضارية للمبادرة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى فى الريف والمناطق غير الآمنة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه يشارك فى المسابقة أعضاء مراكز شباب مصر، ويتم إعلان النتيجة يوم 25 فبراير 2022، موضحًا شروط الاشتراك التى تضمنت "أن تكون الصور المشاركة تعبر عن المشروعات التى تمت ضمن مبادرة حياة كريمة، وانعكاسها على حياة المواطنين، والمشاركة بـ5 صور كحد أقصى، متاح أن تكون الصور المشاركة بالأبيض والأسود أو الألوان، ويشترط أن يكون الراسل عضوا فى أحد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك يجب مشاركة الصور من خلال الصفحة الشخصية للمتسابق بعد نشرها على صفحة الاتحاد بموقع فيس بوك مع تفعيل هاشتاجات.

وأضاف محروس، ترسل الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكترونى ويرفق بالبريد المرسل بيانات المشترك (الاسم – مركز الشباب – المحافظة رقم الهاتف)، وكذا يتم تلقى الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني، حتى يوم 15 فبراير 2022، يتم نشر الأعمال المختارة من جانب لجنة التحكيم بداية من يوم 16 فبراير 2022.

وأوضح محروس، شملت مراحل التقييم "تختار لجنة تحكيم المسابقة أفضل 200 صورة مطابقة للمعايير الفنية الموضوعة من جانبها للنشر على صفحة الاتحاد، وتختار لجنة التحكيم أفضل 50 صورة من الـ200 صورة الأولى، لتصعيدهم إلى المرحلة النهائية من المسابقة، وتختار لجنة التحكيم أفضل 20 صورة للفوز من ضمن 30 متسابق يفوزون بالجوائز، يختار الجمهور عبر حجم التفاعل باللايك والشير والتعليقات 10 صور أخرى للفوز بالمراكز المتبقية إلى جانب الـ 20 صورة المختارة من لجنة التحكيم، وتختار لجنة التحكيم أفضل 3 صور للمراكز الاولي، وصورتين المركزين الرابع والخامس، وتمنح الـ25 صورة الأخرى جوائز أفضل المشاركات دون ترتيب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، يتم اعلان الفائزين بالمراكز الأولى وتكريمهم من قبل وزير الشباب والرياضة فى حفل افتتاح المعرض الفنى لأفضل 30 صورة، وسيتم منح جوائز تقديرية عينية للمراكز الأولي،" دروع – وميداليات... الخ"، بالإضافة إلى جوائز ومكافئات مالية لـ 30 مشارك، وأعضاء لجنة التحكيم علاء الباشا، وكيل الاتحاد الدولى للفن، الفوتوغرافى Fiap بمصر، مدير نادى "عدسة"، حسام دياب، مصور صحفى، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين سابقا، إيمان عرب، مصور حر.