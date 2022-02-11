اليوم السابع
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الجمعة، 11 فبراير 2022 05:17 م
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قافلة متنقلة لتلقيح المواطنين ضد كورونا بقرى مطوبس فى كفر الشيخ

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:50 م
قافلة متنقلة لتلقيح المواطنين ضد كورونا بقرى مطوبس فى كفر الشيخ تقديم خدمة طبية تلقي لقاح كورونا المسجد بقرى الجزيرة الخضراء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قوافل طبية تستمر لمدة 4 أيام  بقرى مركز مطوبس، لتوفير خدمة تلقي المواطنين لقاح كورونا، ضمن مبادرات حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة الطبية المتنقلة تمكنت، اليوم الجمعة، من تقديم خدمة تلقي لقاح كورونا لأكثر من 250 شخصًا، بقريتي "الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل وأبو خشبة والسكري ومعدية رشيد، وتتواجد غدا بقريتي " منية المرشد و برنبال وبيانه".
 
وأضاف سلام، أن العيادات المتنقلة مستمرة بالتواجد في عدد من مراكز وقرى المحافظة، وخاصة القرى النائية، وقرى مبادرة حياة كريمة بمطوبس، مؤكداً على توفير كافة أنواع اللقاح.
 
تقديم خدمة طبية تلقي لقاح كورونا المسجد بقرى الجزيرة الخضراء
تقديم خدمة طبية تلقي لقاح كورونا المسجد بقرى الجزيرة الخضراء

 


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الجزيرة الخضراء

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