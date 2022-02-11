إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 15 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل بمركز وادى النطرون، بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق مركز وادى النطرون .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والدفاع المدنى، كما هرعت سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، واسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا من العمال الزراعيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.