اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 12:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بوادى النطرون فى البحيرة

الجمعة، 11 فبراير 2022 12:28 ص
إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بوادى النطرون فى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 15 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل بمركز وادى النطرون، بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

 

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق مركز وادى النطرون .

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والدفاع المدنى،  كما هرعت سيارات الإسعاف،  إلى مكان الواقعة، واسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا من العمال الزراعيين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

 

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات  الواقعة.


انقلاب سيارة

إصابة عمال زراعيين

وادى النطرون

محافظة البحيرة

صحراوي البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة