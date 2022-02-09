إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة 2 كابينة بالطريق الدولي الساحلي، بالقرب من كوبري البرج، وجرى نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، اشارة من مأمور مركز شرطة البرلس تفيد بوقوع انقلاب سيارة ٢ كابينة بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبري البرج ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى البرلس المركزي.

وتبين إصابة كل من داليا جاد شنوده، 35 سنة، بكدمات وسحجات، وجوليا منير ظريف شنوده، 12 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وفيرونيكا منير ظريف شنوده، 15سنة، بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم من برج العرب، و عمل الإسعافات الأولية والإشعات اللازمة.