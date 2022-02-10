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مدرسة السعيدية بالجيزة تعلن نتيجة أولى ثانوى والاستعلام بالكود والرقم القومى

الخميس، 10 فبراير 2022 10:18 ص
مدرسة السعيدية بالجيزة تعلن نتيجة أولى ثانوى والاستعلام بالكود والرقم القومى المدرسة السعيدية
محمود طه حسين

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أتاحت المدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة رابطا للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوى العام للفصل الدراسى الأول، حيث يتم الاستعلام عن النتيجة بالكود ورقم البطاقة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالى:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GCCJUu3hQTcg7ArAd7udDU0BtdAPJv9rfMKQ9-gG43I/htmlview?usp=gmail&pru=AAABfwa2Gyw*eaVNfZBkqpcwlGBpsHkZjw#

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت انه يتم اعتماد وظهور نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز، وتبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام مكملة للترم الثانى والأسئلة فى التقييم بالصفين الأول والثانى الثانوى مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة، وعلى الطلاب الابتعاد عن محاولات الغش.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.


 

   

 


التربية والتعليم

إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام

اخبار مصر

نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى

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