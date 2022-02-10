بتحاول تخس ومش عارف.. اعرف الأسباب الشائعة وراء فشل خطة إنقاص الوزن

كتبت مروة هريدى

اتباع نظام غذائي جيد التخطيط وروتين تدريبي منتظم وجميع الإجراءات الأخرى لضمان عمل جسمك بالشكل الأمثل من أجل تسهيل عملية إنقاص الوزن أمر ضرورى، وعلى الرغم من تجربة كل شيء، قد تواجه خيبة أمل في كل مرة تخطو فيها على الميزان، وقد تختلف الأسباب المحتملة لعدم تحقيق أهدافك فى فقدان الكيلو جرامات المطلوبة، خاصة أن إنقاص الوزن ليست بالمهمة السهلة ولكن هناك بالتأكيد شيء خاطئ إذا لم تكن قادرًا على فقدان وزنك على الرغم من بذل كل الجهود في هذا الاتجاه، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" الأسباب الأكثر شيوعًا التي تعيق فقدان الوزن.

البروتينات

البروتينات ضرورية للجسم لأنها اللبنات الأساسية المسئولة عن بناء العضلات والإصلاح ومد احتياجات الجسم من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، تجعلنا البروتينات أيضًا نشعر بالشبع، وتمنع فقدان كتلة العضلات الهزيلة مع تسريع عملية فقدان الدهون.

بالنظر إلى كل هذه الفوائد للبروتين للجسم وتحديدًا لفقدان الوزن بشكل أفضل، من المهم تضمين كميات كافية من البروتين في نظامك الغذائي، اعتمادًا على الوزن، تختلف كمية البروتين المستهلكة من شخص لآخر ولكنها تتراوح بين 40 إلى 80 جرامًا للنساء.

الجلوس لفترات طويلة

حتى لو كنت تقضي ساعة في اليوم في ممارسة التمارين الرياضية، لن يفيدك ذلك إذا كان ما تبقى من يومك يتميز بنمط حياة خامل يتضمن الجلوس لفترات طويلة، حيث يلعب إنزيم يسمى الليباز دورًا مهمًا في حرق الدهون، والجلوس لساعات طويلة يمنع التكوين السليم لهذا الإنزيم في الجسم، لذلك ضع في اعتبارك المشي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق في منتصف ساعات الجلوس الطويلة لتحسين إنتاج إنزيم الليباز.

الضغط العصبى

يعد هرمون الإجهاد "الكورتيزول" مسئولاً عن تحفيز الشهية ويسبب الأكل المريح مما يسهل زيادة الوزن، لذلك فإن التحكم وإدارة الإجهاد أمر فى غاية الأهمية لتحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن، أما إذا استسلمت للرغبة الشديدة في الإجهاد، فإن الكورتيزول سيؤدي إلى بطْ عملية التمثيل الغذائي وهذا بدوره سيدفعك للرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

قلة الترطيب

على الرغم من أننا جميعًا ندرك جيدًا فوائد وأهمية شرب الماء، إلا أن هذا هو السبب في الغالب وراء فشل الناس في وجباتهم الغذائية، حيث يعيق الجفاف وظائف الكلى السليمة ويتعين على الكبد تعويض الخلل الوظيفي الذي يعاني منه، ونظرًا لأن الكبد يشارك بشكل أساسي في حرق الدهون، فإنه يبطئ وظيفته الأساسية لتسهيل الوظائف الثانوية الأخرى، لذلك تأكد من بقائك رطبًا وأضف الألياف إلى نظامك الغذائي تدريجيًا حتى لا تصاب بالجفاف.