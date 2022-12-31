وزير الاتصالات: توصيل 7400 منزل بالغربية بكابلات الألياف الضوئية ضمن حياة كريمة- فيديو

الغربية - هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات نجحت في توصيل كابلات الألياف الضوئية ل7400 منزل جديد ضمن قرى المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بمحافظة الغربية، هذا بالإضافة إلى إحلال توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 34 ألف منزل بدلا من الكابلات النحاسية؛ لضمان توفير خدمات إنترنت عالية الجودة لأهالي قرى حياة كريمة.

أوضح الوزير، أن جولته بمحافظة الغربية، ستشمل افتتاح مكاتب البريد التي تم تطويرها بقرى مبادرة حياة كريمة، مضيفًا في هذا الصدد أنه تم الانتهاء من تطوير 27 مكتب بريد بقرى حياة كريمة بنسبة إنجاز 100%، كما سيتفقد عدد من مدار الدمج، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم مناسب لأصحاب القدرات الخاصة، وشملت زيارته مركز خدمة المواطنين بمقر محافظة الغربية، والذي يعد ضمن أحدث مراكز الخدمة بالجمهورية، ويهدف لتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك ضمن مشروع تطوير ديوان عام المحافظة.

وذكر أنه سيتم إجراء جولة بمركز إبداع مصر الرقمية داخل جامعة طنطا، وهو إحدى أهم مراكز الإبداع بمحافظات الدلتا لتوفير التدريب لشباب محافظة الغربية، وذلك لتوفير مساحة للإبداع والتفاعل مع الموجهين وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

يذكر أن مراكز إبداع مصر الرقمية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية التى أدت إلى البطالة بطرق واقعية وعملية من خلال دمج الخدمات الضرورية لنمو أى عمل تجارى فى مكان واحد يسهل الوصول إليه من الشباب الذين يسعون إلى تطوير خطط أعمالهم أو من لديهم عمل تجارى قائم أو أصحاب الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة.