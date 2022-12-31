محافظ الغربية ووزير الاتصالات يتفقدان مكتب بريد المحطة وسنترال العجيزى.. صور

الغربية ـ محمد طارق

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مكتب بريد المحطة وسنترال العجيزي بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة.

ومن المفترض أن يتفقد الوزير عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التكنولوجية بالمحافظة، وذلك فى إطار الزيارات التفقدية للمحافظات المختلفة لتقديم المزيد من الخدمات فى إطار التحول الرقمى لكافة فئات المجتمع المصرى.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.



محافظ-الغربية-ووزير-الاتصالات-يتفقدان-مكتب-بريد-المحطة-وسنترال-العجيزي-بعد-التطوير



محافظ-الغربية-ووزير-الاتصالات-يتفقدان-مكتب-بريد-المحطة-وسنترال-العجيزي



محافظ-الغربية-ووزير-الاتصالات