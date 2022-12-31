اليوم السابع
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السبت، 31 ديسمبر 2022 04:28 م
أكرم القصاص
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الصحة العالمية تحذر من تلوث عقار ميثوتريكسات لعلاج السرطان وأمراض المناعة

السبت، 31 ديسمبر 2022 03:15 م
الصحة العالمية تحذر من تلوث عقار ميثوتريكسات لعلاج السرطان وأمراض المناعة مدير عام الصحة العالمية يحذر من وجود تلوث بعقار للسرطان
كتبت أمل علام

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أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا بشأن وجود دفعة ملوثة من منتج ميثوتريكسات 50 ملجم  METHOTREX 50mg في إقليم المنظمة لشرق المتوسط.

وقالت المنظمة في بيان، إنه تم العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان، بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء، موضحة أن السلطات الصحية في البلدين أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا موجودة فى العقار تسمى (Pseudomonas aeruginosa)، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.

وشددت المنظمة على "ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى"، وطلبت زيادة الترصّد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يُحتمل تأثرها بهذا المنتج.

كما نصحت المنظمة بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية، وحثت السلطات المختصة بإخطارها فورًا في حال اكتشاف هذا المنتج في أسواق بلدانها.

وحثت منظمة الصحة العالمية شركات التصنيع على إجراء اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام، وشددت على ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخّصين، والتحقّق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.

ويندرج الدواء ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية، وهو عامل علاج كيميائي مثبط لجهاز المناعة ويوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية، وعدوى الزائفة الزنجارية التي تصيب مجرى الدم هي عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، ويمكن لأي منتج ملوث يحقن مباشرة في الجسم أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.


الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

تلوث بعقار للسرطان

السرطان

امراض المناعة الذاتية

ميثوتريكسات



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