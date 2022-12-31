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أخبار × 24 ساعة.. هيئة المواد النووية تنجح فى تصنيع "رقيقة إلكترونية" للخلايا الشمسية

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة المواد النووية تنجح فى تصنيع "رقيقة إلكترونية" للخلايا الشمسية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

 

الكهرباء: هيئة المواد النووية تنجح فى تصنيع "رقيقة إلكترونية" للخلايا الشمسية

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمرج من الساعة 10 مساء اليوم حتى 6 صباح السبت

وزير الزراعة: حديقة الحيوان مستمرة فى استقبال الزوار حتى بداية التطوير

فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة الصالات

«البحوث الإسلامية»: تبادل مشاعر التهنئة مع شركاء الوطن يحقق معانى المودة

وزير التعليم العالى يعلن ملامح الخطة التنفيذية لعمل الوزارة لعام 2023

الصحة: وفد أردنى يزور مستشفيات الصحة النفسية للاطلاع على خدمات علاج الإدمان

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "الدين يسر"

وزير التعليم: دراسة القصة فى العربى والإنجليزى للثانوية مهم ولا يمكن إلغاؤها

وزير الصحة يكرم الفرق الطبية المشاركة بحملة التطعيمات المحدودة ضد شلل الأطفال

التضامن: توعية 15 ألف مستفيد من أولياء أمور أطفال الحضانات بالتغذية المتوازنة

هيئة الأوقاف تحقق 2 مليار و140 مليون جنيه إيرادات خلال 2022

 


التعليم

التضامن

الكهرباء

الصحه

التعليم العالى

الاوقاف

التريه والتعليم



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