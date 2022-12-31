أخبار × 24 ساعة.. هيئة المواد النووية تنجح فى تصنيع "رقيقة إلكترونية" للخلايا الشمسية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الكهرباء: هيئة المواد النووية تنجح فى تصنيع "رقيقة إلكترونية" للخلايا الشمسية
وزير الزراعة: حديقة الحيوان مستمرة فى استقبال الزوار حتى بداية التطوير
«البحوث الإسلامية»: تبادل مشاعر التهنئة مع شركاء الوطن يحقق معانى المودة
الصحة: وفد أردنى يزور مستشفيات الصحة النفسية للاطلاع على خدمات علاج الإدمان
وزير التعليم: دراسة القصة فى العربى والإنجليزى للثانوية مهم ولا يمكن إلغاؤها
التضامن: توعية 15 ألف مستفيد من أولياء أمور أطفال الحضانات بالتغذية المتوازنة
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتجديد ندب كريم همام مديرا لمعهد إعداد القادة
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