اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمرج من الساعة 10 مساء اليوم حتى 6 صباح السبت

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 04:33 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمرج من الساعة 10 مساء اليوم حتى 6 صباح السبت انقطاع المياه
كتب ـ أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (بركة الحاج الغربية، كفر الشرفاء، شارع المركز الاجتماعي، شارع عبد الله رفاعى ومتفرعاته) بمنطقة المرج، ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 صباح غد السبت، نظراً لأعمال الصرف الصحى بمنطقة المرج.
 
أهابت شركة المياه، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن 125.
 
 

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

المرج

انقطاع المياه بالمرج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة