فوز منتخب مصر للجامعات بكأس البطولة العربية لكرة الصالات

كتب محمد صبحى

توج منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات بكأس البطولة العربية لكرة الصالات للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره المغربي في المباراة النهائية التي أقيمت بالصالة المُغطاة لجامعة الإمارات بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتى مشاركة منتخب مصر برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتتكون قائمة منتخب مصر في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 23 إلي 30 ديسمبر 2022، من 12 لاعبًا هم: محمد أشرف، ومصطفى حسانين، وخالد يسري، واحمد عبد العال، وابراهيم السيد، ومحمد سالمان، ومصطفى عبد الهادي، وهيثم ابو بكر، وحسن محمد، وهاني زهران، وعمرو عبد القادر، وزياد عطية، وبقيادة ك/ ياسر تحسين المدير الفني، وك بهاء مختار إداري البعثة.

جدير بالذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري والعربي للرياضة الجامعية، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس البعثة، وأحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والكابتن أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.