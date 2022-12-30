هيئة الأوقاف تحقق 2 مليار و140 مليون جنيه إيرادات خلال 2022

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة فى الإيرادات، حيث بلغ إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالى 2022 / 2023م نحو مليار و14 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضى 2021 / 2022م، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضى 2020 / 2021م.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى ضوء اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشئون الوقف وحسن استثماره وحرصه على استيداء وتحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده فى مصارفها الشرعية.

وتابعت وزارة الأوقاف: "وتجاوزت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 1/ 2022م حتى 30/ 12/ 2022م مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (222) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضى، وبزيادة تقدر بنحو (456) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضى".