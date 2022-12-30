اليوم السابع
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اليوم.. "الصحة" تطلق 9 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:00 ص
اليوم.. "الصحة" تطلق 9 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قافلة طبية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات البحيرة - قنا - دمياط - مطروح - سوهاج - بنى سويف - المنوفية - أسوان - الغربية.

 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

 

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومى 28 و29 ديسمبر بمناطق لقانة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وأبو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، والإبراهيمية البحرية مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والنجيلة البحرية مركز النجيلة بمحافظة مطروح، والكولا مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وشاويش مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، وكفر داود مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والشراونة مركز أدفو شرق بمحافظة أسوان، وشقرف مركز طنطا أول بمحافظة الغربية.

 

وأردف أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 29 و30 ديسمبر بمنطقتى مركز طبى الأسمرات بحى المقطم بمحافظة القاهرة، وطارق بن زياد مركز منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، وأخيرًا سيتم إطلاق قافلتين، بمنطقتى دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، وتلبت قيصر مركز طنطا أول بمحافظة الغربية، وذلك يومى 30 و31 من الشهر نفسه.

 


حياة كريمة

قوافل طبية مجانية

وزارة الصحة



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