رئيس وزراء بولندا ناعيا بيليه: إنه يوم حزين لعالم كرة القدم بأسره

وارسو (أ ش أ)

أعرب رئيس الوزراء البولندى ماتيوز موراوسكى، عن حزنه لوفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه"، عن عمر يناهز 82 عاما عقب صراع مع مرض السرطان.



وقال موراوسكي - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، "إنه يوم حزين لعالم كرة القدم بأسره، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو- بيليه توفي عن عمر يناهز 82 عاما، سجل بيليه مئات الأهداف فى مسيرته، لكن تلك المباريات الحاسمة، عندما قاد البرازيل إلى نهائيات كأس العالم ثلاث مرات، سوف يتذكرها عشاق كرة القدم إلى الأبد".

ووصف موراوسكى بيليه بأنه يعد "نموذجا يحتذى به للرياضيين الشباب، كما قال "نحن نودع رياضيا عظيما وإنسانا رائعا".