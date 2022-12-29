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جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بقرية الكعيمات ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:26 م
جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بقرية الكعيمات ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بقرية الكعيمات
قنا- صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية الكعيمات بمركز أبوتشت، ضمن مبادرة حياة كريمة

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن القافلة الشاملة ضمت قوافل "طبية بشرية، رياضية، إعلامية "  قدمت خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 559 حالة من مختلف التخصصات، كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية لأهالي القرية عن مخاطر الادمان و كيفية الوقاية و العلاج.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى  القافلة الرياضية قامت بتوعية شباب القرية بأهمية ممارسة الرياضة لمجابهة الأمراض والأوبئة و الفيروسات، وأيضا كيفية ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة بطريقة سليمة وعملية، وشارك في القافلة الرياضية متخصصون من كلية التربية الرياضية.

وأوضح نصاري، أن القافلة الإعلامية  جاءت بمشاركة متخصصين من كلية الإعلام بتوعية شباب القرية بأهمية العمل و إرساء القيم التي تساعد على إتقان العمل من أجل الرقي بالمجتمع والوصول لأهداف التنمية المنشودة،  والتطرق إلى أهمية كل مهنة يمتهنها الفرد والتي تساعد في تنمية المجتمع.

 

قافلة شاملة

قافلة جنوب الوادي

قرية الكعيمات

اخبار قنا



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