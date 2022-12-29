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بـ20 محافظة..

الحكومة تستهدف إنشاء وتطوير 1057 مركز شباب ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:00 ص
الحكومة تستهدف إنشاء وتطوير 1057 مركز شباب ضمن "حياة كريمة" مبادرة حياة كريمة
كتبت نورا فخرى

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أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مشاركة وزارة الشباب والرياضة في مُبادرة "حياة كريمة"، من خلال استهداف إنشاء وتطوير 1057 مركزا للشباب في عشرين محافظة، وقد بدأ بالفعل تطوير 54 مركزا منهم، حسبما تشير مذكرة حكومية مقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان.  
 
كما تشير المذكرة الحكومية، إلى مشاركة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية في تطوير 1003 مراكز للشباب من عام بعشرين محافظة. 
 
يُشار إلى أن قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
 
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
 
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).

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