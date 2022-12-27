الكشف على 453 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية لقرية حمرا دوم بقنا

قنا - صابر سعيد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى ، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية لقرية حمردوم بنجع حمادى، شمال محافظة قنا.

وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قامت بالكشف على 453 حالة لأهالى القرية المترددين على القافلة، مضيفا أن عدد الحالات جاءت كالتالى 60 حالة جهاز هضمى، 50 حالة رمد، 60 حالة عظام، و87 حالة أنف وأذن وحنجرة، 30 حالة نساء وتوليد، و10 حالة أطفال، 60 حالة جلدية، 6 حالات نفسية وعصبية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، بأن صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي قام بتوعية المواطنين من أهالى القرية بأخطار الإدمان وكيفية العلاج والوقاية منه كما قاموا بتوزيع المنشورات والملصقات الارشادية عن طرق العلاج والوقاية من الإدمان.





