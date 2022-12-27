اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 453 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية لقرية حمرا دوم بقنا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 01:18 م
الكشف على 453 حالة بقافلة جنوب الوادى الطبية لقرية حمرا دوم بقنا جانب من القافلة
قنا - صابر سعيد 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور احمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية لقرية حمردوم بنجع حمادى، شمال محافظة قنا.
 
وقال الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قامت بالكشف على 453 حالة لأهالى القرية المترددين على القافلة، مضيفا أن عدد الحالات جاءت كالتالى 60 حالة جهاز هضمى، 50 حالة رمد، 60 حالة عظام، و87 حالة أنف وأذن وحنجرة،  30 حالة نساء وتوليد، و10 حالة أطفال، 60 حالة جلدية، 6 حالات نفسية وعصبية.
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة، بأن صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي قام بتوعية المواطنين من أهالى القرية بأخطار الإدمان وكيفية العلاج والوقاية منه كما قاموا بتوزيع المنشورات والملصقات الارشادية عن طرق العلاج والوقاية من الإدمان.
 
 


 

 


جنوب الوادي

قافلة طبية

قرية حمر دوم

نجع حمادي

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة