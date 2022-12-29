تعرفى على الأسباب المختلفة لعدم انتظام الدورة الشهرية

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على طول وتوقيت دورتك الشهرية بعضها قابل للتصحيح ، لكن البعض الآخر يمكن أن يشير إلى مشاكل طبية كبيرة، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth من المشاكل الطبية متلازمة تكيس المبايض (PCOS) يحدث هذا الاضطراب الأيضي والهرموني عندما يفرط المبيضان أو الغدد الكظرية في إنتاج الهرمونات "الذكرية" (الأندروجينات) ويكون الجسم لديه مقاومة للأنسولين .

حيث أظهرت الدراسات أن 87 في المائة من النساء اللواتي يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية لديهن متلازمة تكيس المبايض، كما أن اضطرابات الغدة الدرقية أو الغدة النخامية ، يمكن أن تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.

كما أن دورات الحيض غير المنتظمة يمكن أن تكون ناتجة أيضًا عن:

-ما قبل انقطاع الطمث عند دخولك مرحلة الانتقال إلى سن اليأس ، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات ، ستصبح دورات الطمث لديك غير منتظمة كجزء من هذه العملية. إذا تخطيت أكثر من فترتين ، فربما تكون في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث المتأخر .

- تشير التقديرات إلى أن 70 في المائة من النساء يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية عند الاقتراب من سن اليأس.

-التوتر والقلق الإجهاد المزمن أو حتى القلق قصير المدى بشأن مشكلة معينة يمكن أن يفسد التوازن الهرموني ، مما يتسبب في غياب الدورة الشهرية وعدم انتظام الدورة.

-ممارسة الرياضة الشديدة، يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى التخلص من توقيت نزيف الحيض وإيقافه في بعض الأحيان.

-اضطرابات الأكل ، اتباع نظام غذائي مفرط ، أو فقدان الوزن يمكن أن يكون لنقص الوزن ، سواء كان ذلك بسبب ممارسة الرياضة الشديدة أو اتباع نظام غذائي أو اضطراب الأكل أو المرض ، نفس التأثير.

-العمر ، يكون لانقطاع الطمث تأثير كبير لكن كونك شابًا يمكن أن يخلق بعض المخالفات أيضًا.

-تحديد النسل وليس فقط حبوب منع الحمل ؛ يمكن أن تسبب اللولب والغرسات والحلقات أيضًا نزيفًا غير منتظم.

-قد تحدث فترات غير منتظمة أثناء الرضاعة الطبيعية لحديثي الولادة