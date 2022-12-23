كتبت فاطمة خليل

بسبب انخفاض درجة الحرارة وانخفاض مستويات فيتامين د فيتامين أشعة الشمس ، وهو أمر ضرورى لعمليات جسدية متعددة، تكون آلام الدورة الشهرية أكثر شيوعًا فى فصل الشتاء، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 مشاكل شائعة تواجهها النساء فى فترة الحيض خلال الشتاء، بحسب موقع "Health".

لماذا تسوء مشاكل الدورة الشهرية فى الشتاء؟

يمكن أن يؤثر التغيير الموسمى على الدورة الشهرية، خاصة فى فصل الشتاء تميل النساء إلى البقاء فى المنزل وتجنب النشاط البدنى، وينتج عن هذا الحرمان من أشعة الشمس خلال الأيام الباردة، ما قد يكون له تأثير سلبى على الحيض، علاوة على الأسباب الأخرى لمشاكل الدورة الشهرية فى الشتاء..

1. عدم التوازن الهرمونى.. أكدت دراسات مختلفة أن فترات الحيض تكون أقصر فى الصيف مقارنة بالشتاء، ويحدث هذا نتيجة لزيادة إفراز الهرمونات وانخفاض الإباضة خلال فصل الشتاء، ما يؤدى إلى دورات أطول.

2. ضعف المناعة.. لدى عدد كبير من النساء مناعة منخفضة خلال فصل الشتاء وعرضة لمشاكل صحية مختلفة، لذلك فإن التغييرات غير السارة فى جهاز المناعة سيكون لها تأثير على الحيض.

3. نقص فيتامين د.. قد يؤدى الحرمان من الشمس إلى تباطؤ عمل الغدة الدرقية والغدد الصماء، ما يقلل من عملية التمثيل الغذائى ويؤدى إلى إطالة الدورة الشهرية، علاوة على ذلك يتم إفراز هرمون أقل (FSH) فى الشتاء، ما يجعل الدورة أطول ويزيد من سوء الأعراض الأخرى.

4. أعراض الدورة الشهرية.. يمكن أن يؤدى الشتاء إلى أعراض ما قبل الحيض الشديدة، فقد تعاني المرأة التي لديها نقص في فيتامين (د) من تقلبات مزاجية يمكن أن يكون هناك زيادة في آلام البطن ، والتشنجات ، وعدم انتظام الدورة الشهرية.

5. تقلص الشرايين.. تنقبض الشرايين عندما يكون الجو باردًا بالخارج، ما يحد من تدفق الدم ويجعل قلبك يعمل بشكل أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. هذا يمكن أن يجعل الدورة مؤلمة.

5 مشكلات شائعة للدورة الشهرية خلال فصل الشتاء

1. الرغبة فى تناول الحلويات والسكريات

تؤدى التغيرات الهرمونية فى الجسم أثناء الطقس البارد إلى انخفاض مستويات السكر فى الدم، ما يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى تناول السكر، بالإضافة إلى ذلك فإن مادة السيروتونين، وهى مادة كيميائية تبعث على الشعور بالرضا فى جسمك، هى المسئولة عن جعلك تشتهي الأطعمة مثل السكر والكربوهيدرات.

2. أطول فترة دورة

على الرغم من أن الدورة الشهرية الطويلة بشكل غير طبيعى هى مدعاة للقلق، إلا أن فصل الشتاء قد يكون السبب أيضًا. ويؤدى عدم التوازن الهرموني إلى حدوث مثل هذه المشكلات.

3. آلام الدورة الشهرية

يمكن أن يضعف تدفق الدم ويزيد الشعور بعدم الراحة أثناء الدورة الشهرية عندما تنقبض الأوعية الدموية خلال فصل الشتاء.

4. انتفاخ الدورة الشهرية

تتفاقم مشاكل الجهاز الهضمي أثناء الدورة الشهرية وفي الأشهر الباردة. العاملان الأساسيان اللذان يساهمان في انتفاخ الدورة الشهرية والإمساك هما قلة تناول السوائل بشكل كافٍ ونقص الألياف الغذائية.

5. إرهاق الدورة الشهرية

يعتبر تعب الدورة الشهرية أو الإرهاق من الدورة الشهرية الغزيرة من الآثار الجانبية المعتادة تعتبر أيام الشتاء الأقصر ونقص فيتامين (د) عاملين مهمين يساهمان في الإرهاق.

كيفية علاج مشاكل الدورة الشهرية حاولى زيادة تناول فيتامين د قبل الدورة الشهرية تناولي عصير البرتقال والحبوب والأسماك الدهنية مثل التونة والسلمون.

اختيار الزنجبيل يمكن أن يخفف من تقلصات الدورة الشهرية.

استخدمى زجاجات الماء الساخن لتخفيف التقلصات.