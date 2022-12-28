إزالة 8 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة بمساحة 775 مترا

وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية، عن إزالة 8 حالات تعدي على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة باجمالى 755 مترا.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت خلال الفترة الماضية حملات مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 3762 حالة تعدي على مساحة تجاوزت 620 ألف متر مربع منهم 2931 حالة تعدي في المهد على مساحة 515481 متر و831 قرار إزالة على مساحة 104535متر.

وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.