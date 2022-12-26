اليوم السابع
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إزالة 170 حالة تعد على الأراضى الزراعية بأطفيح ومنشأة القناطر.. فيديو وصور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:02 م
إزالة 170 حالة تعد على الأراضى الزراعية بأطفيح ومنشأة القناطر.. فيديو وصور إزالة التعديات على الأراضى الزراعية في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدي على الأراضي .

ومن جانبه، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 115 حالة تعد وبناء مخالف علي الأراضي الزراعية، ضمت 51 حالة بقرى نزلة ترجم والخرمان والبرمبل و الصالحية علي مساحه 5600م وإزالة حالتى تعد علي خط أنابيب البترول بقرية عرب الإشرافية على مساحة 1500م  بالإضافة إلى إزالة 62 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري المركز على مساحة 7215م، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.

واطلع المحافظ، على جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في إزالة 55 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشملت إزالة 6 حالات بناحية غرب الرياح بأبوغالب على مساحة 2300م خارج الحيز العمراني ولاية هيئة النوبارية إلي جانب إزالة حالة بقرية بهرمس على مساحة 100م بالطوب الأبيض و3 حالات فى المهد على مساحة 92م بقرية كفر حجازي، بالإضافة إلى إزالة لعدد 4 حالات تعد على أراضي زراعية بقري برقاش وأبو غالب والجزاية بمساحات تتراوح بين 65، 100، 255م، كما تم إزالة مخالفة بناحية أم دينار عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 50م بالإضافة إلى ضبط وإزالة أعمال بناء في المهد عدد 41 حاله بناء مخالف لمقابر بناحية المنصوريه علي أراضي زراعية علي مساحه 450م تقريباً.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية .

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنشأة القناطر

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأطفيح
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأطفيح

 

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأطفيح ومنشأة القناطر
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأطفيح ومنشأة القناطر

 

إزالة 170 حالة تعد على الأراضى الزراعية في الجيزة
إزالة 170 حالة تعد على الأراضى الزراعية في الجيزة

 

 


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الجيزة



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