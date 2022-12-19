إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالبحيرة بمساحة 1010 أمتار

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة فى إطار خطة إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت تلك الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة 9 حالات تعد على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة باجمالى 1010 أمتار.

كانت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت خلال الفترة الماضية حملات مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 3762 حالة تعد على مساحة تجاوزت 620 ألف متر مربع منهم 2931 حالة تعد في المهد على مساحة 515481 مترا و831 قرار إزالة على مساحة 104535 مترا.

وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد.

كما تأتى هذه الحملات وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.