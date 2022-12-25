فوائد السمسم لصحتك.. أبرزها تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم

كتبت فاطمة خليل

فوائد السمسم خفض نسبة الكوليسترول في الدم بذور السمسم غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ويتم إضافتها عادةً إلى بعض الأطعمة لإضفاء النكهة والقوام المقرمش، كما تستخدم بذور السمسم أيضًا كعنصر في الصابون ومستحضرات التجميل والأدوية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد السمسم لصحتك، بحسب موقع "Health".خفض نسبة الكوليسترول في الدم

تحتوي بذور السمسم على قشور و فيتوستيرول، وهي مركبات نباتية يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول يُعتقد أيضًا أن فيتوسترولس يعزز الاستجابة المناعية ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وجد الباحثون أنه من بين جميع المكسرات والبذور التي يتم تناولها بشكل شائع في الولايات المتحدة ، كانت بذور السمسم تحتوي على أعلى محتوى إجمالي من فيتوستيرول بنسبة 400 إلى 413 ملليجرام لكل 100 جرام.

من المعروف أيضًا أن هذه المواد وغيرها في بذور السمسم تمنع ارتفاع ضغط الدم.

محاربة العدوى

يُعرف السيسامين والسمسمولين الموجودان في بذور السمسم بخصائصهما المضادة للأكسدة والبكتيريا. مضادات الأكسدة مهمة لصحتك لأنها تحمي جسمك من الأمراض المختلفة عن طريق إبطاء تلف الخلايا.

ثبت أن النشاط المضاد للبكتيريا لبذور السمسم يحارب عدوى المكورات العنقودية والتهاب الحلق وكذلك فطريات الجلد الشائعة ، مثل قدم الرياضي.

المساعدة في علاج مرض السكري

تظهر الأبحاث أن زيت بذور السمسم يعزز فعالية الأدوية التقليدية لمرض السكري من النوع 2 عندما يتم تناولها معًا.

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية مثل بذور السمسم الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 في الوصول إلى مستويات السكر في الدم المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت السمسم تقلل من كمية السكر في الدم.

تساعد في الوقاية من السرطان وعلاجه

يحتوي السمسمول الموجود في بذور السمسم على الخصائص التالية:

مضادات الأكسدة

مضاد للطفرات (يوقف تحور الخلايا)

مضاد لتسمم الكبد (يمنع تلف الكبد)

مضاد للالتهابات (يحارب الالتهاب)

مكافحة الشيخوخة

وقاية كيميائية (تمنع المرض والعدوى)

تلعب كل من هذه الخصائص دورًا في الوقاية من السرطان وعلاجه.

غني بالعناصر الغذائية

تحتوي بذور السمسم على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الصحية. كمصدر غني للبروتين ، فهي إضافة رائعة للأنظمة الغذائية النباتية.

كما أنها مليئة بالنحاس ، مما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويدعم أيضًا وظيفة الجهاز المناعي.

كوب واحد فقط من بذور السمسم المجفف يمنحك 163٪ من القيمة اليومية للنحاس.

تعتبر بذور السمسم مصدرًا ممتازًا للمنجنيز والكالسيوم ، وكلاهما يساعد عظامك على النمو بصحة جيدة وقوة. يلعب الكالسيوم أيضًا دورًا في نقل الإشارات العصبية وحركة العضلات ووظيفة الأوعية الدموية وإطلاق الهرمونات.

تشمل الفيتامينات والمعادن الأخرى الموجودة في بذور السمسم ما يلي:

الفوسفور

الماغنيسيوم

حديد

الزنك

الموليبدينوم

السيلينيوم

فيتامين ب 1