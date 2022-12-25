انقطاع مياه الشرب عن مدينة الخانكة مساء اليوم لمدة 6 ساعات.. تعرف على السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، قطع المياه عن مدينة الخانكة والجبل الأصفر وعزبة الهادي، لمدة 6 ساعات، ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 25 / 12 / 2022، وحتي الساعة الثالثة من فجر اليوم التالى.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سوف يتم ضعف المياه نظراً لأعمال تطهير بيارة العكرة بمحطة مياه الخانكة المرشحة، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وفي سياق أخر أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، علي التواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه "مجاهد"، بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.