رئيس مياه الأقصر يتابع تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى ضمن حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر فى جولة ميدانية أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي بعدد 7 قرى بمركز أرمنت وعدد 19 قرية بمركز إسنا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

ورافقه في الزيارة كل من المهندسين علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت، وياسر العشماوى مدير إدارة مياه إسنا، عماد الضوى محمد مدير عام متابعة مشروعات الهيئة القومية، سيد أحمد فهمى مدير إدارة المخطط العام ومنسق حياة كريمة، حيث تابع رئيس الشركة أعمال الإحلال والتجديد لخط مياه ناقل قطر 400 مم لتغذية مدينة أرمنت وساحل الجرف ونجع دنقل بطول 2 كم.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال النهائية لمشروع تطوير قرية النجوع بمركز ومدينة إسنا، وذلك بمرافقة كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لحياة كريمة، والمهندسة صباح منصور والمهندس عبد الرحيم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة إسنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة.

واستعرض المهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لحياة كريمة، أمام المحافظ الأعمال النهائية الجاري تنفيذها لإنهاء المرافق المتضمنة شبكة المياه والصرف الصحي وخطوط الغاز والإتصالات، والتى يعقبها البدء في أعمال رصف الطرق بالقرية، يذكر أن مشروع تطوير قرية النجوع يأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة القرية، حتى يلمس المواطنين حجم مجهودات الدولة لرفع جودة الخدمات التى يتلقاها المواطن، وعلى هامش جولته التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم ومشاكلهم، موجهاً بالتنسيق لحل مشاكل هؤلاء المواطنين من خلال مجلس مدينة إسنا.



تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى ضمن حياه كريمة بالقرى



تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى ضمن حياه كريمة



جانب من متابعة تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى



جولات على تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى ضمن حياه كريمة



رئيس مياه الأقصر يتابع تنفيذ وصلات الصرف المنزلية بالقرى