محافظة أسوان تعلن قطع مياه الشرب مساء غد عن 12 منطقة

أسوان- صلاح المسن

أعلنت محافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب، مساء غد، الجمعة، عن 12 منطقة بمدينة أسوان، للقيام بأعمال تركيب محابس وعدادات وإصلاح أعطال.

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بإجراء أعمال تركيب عدادات ومحابس وأعمال إصلاح عطل بخط مياه طرد محطة مياه جبل تقوق بمدينة أسوان.

وسيترتب علي قطع مياه الشرب، عن مناطق صالح حرب وكورنيش النيل ووسط البلد والحصاياوالشيخ هارون وأرض الجميلى وأطلس وطريق السماد والسيل الجديد والريفى وبداية طريق الفنادق والبشارية.

وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة الموافق 16/12/2022 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 17/12/2022.

وتهيب محافظة أسوان، بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.