الهدوء يخيم على امتحانات النقل بمعاهد الشرقية الأزهرية.. صور

سادت حالة من الهدوء والاستقرار لجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادى لكافة الإدارات التعليمية ب منطقة الشرقية الأزهرية ، وذلك في اليوم الثاني لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أثناء زيارته لعدد من لجان الامتحانات بمختلف الإدارات، وعبر التلاميذ والطلاب عن مستوى الأسئلة التي جاءت متنوعة لتشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي وتقيس كافة المهارات .

كما أكدت غرف العمليات الرئيسية بالمنطقة والفرعية بالإدارات من عدم وجود أي شكاوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة .

وقال محمد عطية مسؤول الإعلام للمنطقة، إن تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون امتحانات اليوم الثاني في مادتي التربية الدينية (فترة أولى) والدراسات الاجتماعية (فتره ثانية).

بينما يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان في أصول الدين ورقة أولى (فترة أولى)، والعلوم (فترة ثانية).

يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية والبالغ عددها 17 إدارة تعليمية للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.

كان أصدرت منطقة الشرقية الأزهرية، تعليمات مشددة للمعاهد، بالإلتزام بتطبيق كافة تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات والمنظمة لامتحانات النقل والشهادات، وعلى مركز الأسئلة ومديري الإدارات التأكد من وصول جميع مظاريف الاسئلة للمعاهد قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، والتأكد على تأمين مراكز الأسئلة بأفراد شرطة والخدمات المعاونة، على مديري الادارات التعليمية تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة مراكز الاسئلة والمرور عليها بصورة دائمة، وأن يتواجد موجة على الأقل فى كل معهد، ويتم التصحيح بصورة يومية دون تأجيل، والتأكد من توزيع أسئلة امتحان تلاميذ الدمج المقيدين بالصف الرابع الابتدائي بمعاهد المنطقة ومراجعة بيانات المظاريف الخاصة بهم، والاهتمام بالنظافة للمعاهد والجحرات وكذلك دورات المياه، وتوفير الهدوء والراحة النفسية للطلاب داخل حجرات الامتحانات، منع الغش بكافة طرقة وأشكالة، وحظراستخدام المحمول للطلاب داخل اللجان.