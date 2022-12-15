المعاهد الأزهرية بالشرقية تستعد لبدء امتحانات نصف العام الدراسى السبت

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعاً موسعاً بمديرى المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية الأزهرية، للوقوف على استعدادات المعاهد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ‪2022-2023‬.

وأكد على أهمية إقرار جميع المعلمين بكل معهد بالانتهاء من شرح منهج الفصل الدراسي الأول، وسرعة تشكيل كنترولات المعاهد بأفضل المعلمين من ذوى الخبرة والسيرة الحسنة على أن يكون أعضاء الكنترول بنسبة معقولة ولا تؤثر على سير أعمال الملاحظة والتصحيح.

كما شدد رئيس المنطقة على ضرورة توفير المناخ التربوي الملائم للإجابة واحتواء الطلاب وعدم ترهيبهم، وتحري الدقة والمراجعة في أثناء أعمال التصحيح والرصد، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق دون زياده أو نقصان.

ولفت إلى ضرورة مراجعة تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات والمنظمة لامتحانات النقل والشهادات للعام الدراسي الحالي وضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات أولاً بأول دون ترحيل أو تأجيل، مؤكدًا أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم لإنهاء أعمال الامتحان بأفضل صورة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المهام الأدائية للصفين الرابع َوالخامس السبت 17 ديسمبر الجارى بكافة المعاهد، واعتبارا من السبت الموافق 24 الجاري تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب للنقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.