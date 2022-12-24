بدء امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد أسوان الأزهرية دون مشاكل

بدأت اليوم، امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول بمعاهد منطقة أسوان الأزهرية، دون تسجيل مشاكل.

وتابع الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، لجان الامتحانات بمعاهد فتيات أسوان الإعدادى النموذجي، وفتيات أسوان الإعدادي، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، وعدم خروج الأسئلة عن المنهج الدراسي المقرر، والتأكيد كذلك على توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان.

وفى نفس السياق تفقد محمود أحمد الوكيل، الثقافي للمنطقة، لجان معاهد الشعراوي بنين الاعدادى، و أسوان النموذجي الاعدادي بنين، والجزيره الاعدادي بنين، وفتيات الجزيرة الإعدادي، كما أن هناك لجان متابعة من مديري المراحل وموجهي عموم المنطقة تقوم بمتابعة الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.