أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.. صور

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفى هذا الصدد؛ تابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق أعمال شفط مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة بنطاق الحى مع التأكد من عدم وجود أية تراكمات لمياه الأمطار وتصريفها فى الحال بكافة مناطق الحى ورصد أى أماكن متضررة من تجمعات المياه وتوجيه سيارات شفط فى الحال لتصريفها.

وقامت عزة سعد رئيس حى وسط متابعة أعمال كسح مياه الأمطار والمرور على جميع المناطق بنطاق الحى شملت طريق الجيش، زين العابدين حتى ميدان الرصافة وشوارع: محرم بك، كوبرى منشا، محمد الفحام، الحجاز، عمر زعفان، هليوبوليس، احمد المحروقى، عمر لطفى، ابن البارزى بجوار نادى سبورتنج، والرمد، محور المحمودية، طيبة، بورسعيد، الزهور، الشهيد طيار صبرى، التوحيد، عبد العليم بالحضرة الجديدة، والإبراهيمية بالإضافة إلى مدخل الإسكندرية الصحراوى طريق كارفور، محطة مصر، شركة الزيوت المستخلصة.

كما تفقد اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزت سيارات الصرف الصحى بنطاق الحى.

وواصل حى العجمى برئاسة السيد موسى متابعة أعمال كسح مياه الأمطار بنطاق الحى شملت شارع المهدى المتفرع من شارع الأصدقاء بالهانوفيل، نهاية ش الأربعين بيانكى قبل مدخل شارع 11، دوران اللوجستى، الشارع الجديد البيطاش، أمام شارع التأمين.

بينما قام حى العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار شملت عزبة العراوة ومزلقان مرغم والطريق الصحراوى وشارع البنك، شارع مخزن الزيت وشوارع عبد القادر.

وتابع اللواء وليد البيلى رئيس حى الجمرك أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحى شملت ش إسحاق النديم، ش أبى الدرداء، ش القائد جوهر، ميدان محمد على، باب 10.

وقام حى المنتزه ثان برئاسة هدى ابو كليلة متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار شملت أمام سنترال المعمورة شارع بورسعيد، مزلقان الأكاديمية، كليه تربيه رياضيه طوسون، شارع 25 مستشارين.

وتفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتمركزت سيارات الصرف الصحى بنطاق الحى.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.