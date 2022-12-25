تجدد الأمطار الغزيرة بالإسكندرية.. والمحافظة تؤكد: سيولة مرورية بالشوارع.. صور

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

ومن جانبه أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى ، جولة تفقدية لمتابعة رفع تجمعات مياه الأمطار من الموقف الجديد وكرموز وأمام مستشفى الجمهورية علي طريق المحمودية ،ووجه اللواء محمود نافع بالأولوية لرفع تجمعات مياه الأمطار أمام المدارس والمستشفيات.

وقشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة ، وذلك فى إطار ما تتعرض له الإسكندرية من منخفض جوى سطحى يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وشهدت محافظة الاسكندرية بدءا من الساعات الأولى من اليوم أمطارا رعدية غزيرة بعض مناطق الإسكندرية، مما أدى الى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى بعض الشوارع الجانبية.



الموقف الجديد وسط الاسكندرية (1)



الموقف الجديد وسط الاسكندرية (2)



تجدد الامطار بالاسكندرية (1)



تجدد الامطار بالاسكندرية (2)



تجدد الامطار بالاسكندرية (3)