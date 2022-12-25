اليوم السابع
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محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 25 ديسمبر 2022 03:03 م
محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة
دمياط - معتز الشربينى

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زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقبالها نيافة المطران ناركيسيوس وكيل البطريرك بالإسكندرية ومطران بورسعيد ودمياط والمنصورة وقنطرة شرق والاب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس.

 

وجاء الاحتفال بمشاركة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، والنائبة ايفلين متى والنائب حسن عبد الوهاب عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى.

 

وتقدمت "المحافظ" بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة العام الميلادى الجديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن الأعياد الدينية تعكس تلاحم وتكاتف المصريين، والذى يجسد الصورة العظيمة لشركاء الوطن فهم يدا واحدة ونسيج واحد يعمل من أجل بناء مستقبل مشرق لمصر، لافتة إلى أن التسامح والروح الطيبة هى السمة الرئيسية لأبناء مصر منذ تاريخ طويل.

 

 وأعربت الدكتورة منال عوض عن أصدق دعواتها أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر واهلها بالخير والرخاء ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

FB_IMG_1671972626904
محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة 

IMG-20221225-WA0026محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة 

 


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