إصابة 5 طلاب بحالة اختناق لتسرب غاز بمسكنهم فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 طلاب بحالة اختناق، صباح اليوم الجمعة، إثر تسرب غاز طبيعى بمسكنهم بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد إصابة 5 أشخاص بحالة اختناق وحالتهم العامة متوسطة وجرى نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، والذى وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وفحص البلاغ.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بنى سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إلى مكان البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى، أحمد صبحى أحمد، 21 عامًا، مقيم محافظة المنوفية، واسلام جمال العشرى،21 عامًا، مقيم محافظة القاهرة، وهشام سليم عبد الغنى، 21 عامًا، مقيم محافظة الأقصر، وطه امين أحمد، 21 عامًا، مقيم محافظة سوهاج، ومحمد ابراهيم محمد،21 عامًا، مقيم محافظة الشرقية، جميعهم طلاب بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

قدمت مستشفى بنى سويف الجامعى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة للمصابين، حيث تبين أن حالتهم العامة مستقرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.