إصابة سيدة وطفلين فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت سيدة وطفلين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربي اتجاه محافظة المنيا، في المسافة ما بين محافظتى الفيوم وبنى سويف، وتم نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قصر الباسل في المسافة بين محافظتي بني سويف والفيوم، ونتج عنه إصابة سيدة وطفلين بإصابات مختلفة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من لمياء خ س ع 23 عامًا، مصابه باشتباه كسر فى العمود الفقري، سما ع.ف 7 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 5 سم، وشقيقها مالك 3 سنوات، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن والأيسر إلى مستشفى الفيوم لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.