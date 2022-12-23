السيطرة على حريق نشب داخل مصنع طوب بقرية براوة غرب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب بمصنع طوب بقرية براوة التابعة لمركز إهناسيا، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمصنع طوب بقرية براوة التابعة لمركز إهناسيا، وتم توجيه سيارات ومعدات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق، فيما دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق .

دلت التحريات الأولية إلى نشوب النيران بخزان مازوت خاص بمصنع طوب بعزبة أولاد هيبة التابعة للوحدة المحلية بمجلس قروي براوة بإهناسيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة العمال، من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وجار إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفى سياق منفصل، نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس لاطلاعهم على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.