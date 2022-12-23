أطعمة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.. منها الشوكولاتة الداكنة

كتبت إيناس البنا

القلب السليم يعني حياة طويلة وصحية، ومع ذلك، مع تقدمنا ​​في العمر، قد يبدأ في التدهور.يمكن أن يساعد الحفاظ على العناية الجيدة بصحة الفرد في الحفاظ على صحة القلب والجسم، ما نأكله ونمط حياتنا وعدد مرات ممارسة الرياضة، كلها تؤثر على صحتنا.

في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن بعضها قد يقلل من خطر الإصابة بها، يمكن أن يساعدنا ما نأكله في الحفاظ على صحة قلوبنا.

في هذه المقالة ، ندرج الأطعمة التي تحتاج إلى إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفقا لموقع " ndtv" .

10 أطعمة تجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية:



1. الحبوب الكاملة



الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والكينوا والأرز البني وما إلى ذلك مفيدة جدًا في الحفاظ على صحة جيدة للقلب، الحبوب الكاملة غنية بالألياف والبروتين، كما أنها غنية بالكربوهيدرات التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

2. الخضراوات الصليبية

تعتبر الخضراوات الصليبية المعروفة باسم الخضار الورقية الخضراء مصدرًا كبيرًا للحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، يساعد الحديد الموجود في هذه الخضار في إنتاج خلايا الدم الحمراء، من الأمثلة الشائعة للخضراوات الصليبية البروكلي ، والسبانخ ، والخس ، والقرنبيط ، واللفت، إلخ.

3. الأسماك الدهنية



تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة إضافة رائعة لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك. يمكنك أيضًا تناول زيت السمك لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. الأفوكادو



الأفوكادو هو خيار نباتي إذا كنت ترغب في زيادة تناولك للدهون الصحية، الدهون الصحية على عكس الأطعمة الدهنية تزيد من نسبة الكولسترول الجيد وتخفض نسبة الكوليسترول الضار، تحسن امتصاص العناصر الغذائية الأخرى التي قد يحتاجها الجسم.

5. الشوكولاتة الداكنة



الشوكولاتة الداكنة هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة، هذا الطعام الفائق وفير أيضًا في العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

6. زيت الزيتون



يعتبر زيت الزيتون بديلاً أكثر صحة للعديد من الزيوت والزبدة الأخرى، قد يساعد زيت الزيتون في تقليل الكوليسترول، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة على الفور، قد يساعد أيضًا في علاج ارتفاع ضغط الدم.

7. التوت



يعتبر التوت بديلاً لذيذًا للحلويات والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، التوت مثل الفراولة والتوت والعليق غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار الخارجية.

8. الطماطم



تعتبر الطماطم ثمرة رائعة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل ضغط الدم، الطماطم غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، هذا المضاد للأكسدة يحمي ويحارب السموم التي قد تؤثر على القلب والجسم بشكل عام.

9. المكسرات



تعد المكسرات مصدرًا رائعًا آخر للدهون الصحية، كما أنها وفيرة في العديد من العناصر الغذائية الأخرى، كما أنها غنية بالألياف، كل هذه المكونات تساعد على خفض الكولسترول السيئ.

10. الفاصوليا



الفاصوليا غنية بالألياف وتلعب دورًا مهمًا في الهضم السليم لطعامنا، ثبت أن الفاصوليا تقلل الكوليسترول السيئ، ثبت أيضًا أن الفاصوليا تقلل من ارتفاع ضغط الدم وقد تقلل أيضًا من الالتهابات.