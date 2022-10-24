اعرف تأثير الخضراوات الورقية على جسمك

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن تكون الخضار الورقية الخضراء جزءًا صحيًا من النظام الغذائي لأي شخص تقريبًا في أي وقت حيث تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميه من الأمراض .

وحسب ما ذكره موقع webmed فأن للخضروات الورقية دور كبير فى تعزيز صحتك وهى:

-تحتوى الخضراوات الورقية على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات ، كما انها تحمى من نزلات البرد.

-الاستمرار على تناول الخضروات الورقية يساعد فى تعزيز صحة العضلات والمفاصل والعظام عموما وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المهمة لصحة الجسم.

-ينصح المرأة الحامل دائما بالاهتمام بتناول الخضروات الورقية لاحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكالسيوم الذى يعمل على تعزيز صحة المرأة الحامل.

-تحتوى الخضراوات الورقية على ممية عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامرا ض المزمنة كما انه يحد من خطر الاصابة من الامراض السرطانية.

-تحارب الخضراوات الورقية فقر الدم وهو من الأمراض الصحية التى تؤثر على صحة الجسم وتؤثر على جهاز المناعة.

-الخضراوات الورقية غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة .