خطوات بسيطة للوقاية من أمراض القلب فى أى عمر

كتبت نهير عبد النبى

تعني الوقاية من أمراض القلب وجميع أمراض القلب والأوعية الدموية اتخاذ خيارات ذكية الآن من شأنها أن تؤتي ثمارها لبقية حياتك، حيث يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائي السيئ والعادات غير الصحية الأخرى إلى خسائرها على مر السنين، و يمكن لأي شخص في أي عمر الاستفادة من خطوات بسيطة للحفاظ على صحة قلبه خلال كل عقد من العمر.

وحسب ما ذكره موقع heart نقدم نصائح على الوقاية من أمراض القلب في أي عمر وهى:

-اختر الأطعمة منخفضة الدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم كجزء من نظام غذائي صحي ، تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والأسماك (يفضل الأسماك الزيتية - مرتين على الأقل في الأسبوع) والمكسرات والبقوليات والبذور وحاول تناول بعض الوجبات بدون لحوم.

- اختر منتجات الألبان والدواجن قليلة الدسم (منزوعة الجلد). قلل من المشروبات المحلاة بالسكر واللحوم الحمراء إذا اخترت أن تأكل اللحوم ، فحدد أصغر القطع المتوفرة .

-كن نشيطًا بدنيًا، يمكنك ببطء ممارسة ما لا يقل عن ساعتين ونصف (150 دقيقة) من النشاط البدني الهوائي المعتدل الشدة (على سبيل المثال ، المشي السريع) كل أسبوع أو ساعة و 15 دقيقة من النشاط البدني الهوائي القوي (على سبيل المثال ، الركض ، الجري) أو مزيج من الاثنين معًا كل أسبوع.

-بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج في يومين أو أكثر في الأسبوع إلى أنشطة تقوية العضلات التي تعمل على جميع مجموعات العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن وكتفي الصدر والذراعين)و يجب أن يحصل الأطفال على 60 دقيقة على الأقل من النشاط كل يوم.

-لا تدخن وتجنب التدخين السلبي إذا قمت بالتدخين في سن المراهقة ، فقد حان الوقت للإقلاع عن التدخين حتى التعرض للتدخين السلبي يشكل خطرًا صحيًا خطيرًا غير المدخنين أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 30 في المائة للإصابة بأمراض القلب أو سرطان الرئة من التعرض للتدخين السلبي في المنزل أو العمل ، وفقًا لتقرير الجراح العام الأمريكي.

-خفف من توترك يتسبب الإجهاد طويل الأمد في زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم مما قد يؤدي إلى تلف جدران الشرايين.

-افحص مستوى السكر في الدم بالإضافة إلى فحوصات ضغط الدم وغيرها من فحوصات صحة القلب ، يجب إجراء اختبار جلوكوز الدم أثناء الصيام بحلول الوقت الذي تبلغ فيه 45 عامًا