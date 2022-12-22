1 من كل 4 أطفال من مرضى سكر النوع الثانى لا يعانون من السمنة

كتبت فاطمة خليل

كشف بحث جديد أن ربع الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني لا يعانون من السمنة المفرطة، على عكس الاعتقاد الشائع بأن السمنة هي المتسبب الرئيسي لمرض السكر، بحسب موقع "Health".

ولا يزال سبب مرض السكر في الدم لدى هؤلاء الأطفال لغزا، على الرغم من أن الخبراء يقترحون أن العوامل البيئية الأخرى قد تلعب دورًا.

وقال الدكتور قسطنطين سمعان، الأستاذ المساعد في قسم طب الأطفال في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا: "كانت النتيجة مفاجئة إلى حد ما أبرزت النتائج لنا أن هناك تباينًا كبيرًا في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري لدى الأطفال ومن الواضح أننا لا نفهم جميع العوامل التي تؤدي إلى حدوثه."

وأضاف سمعان إن الباحثين شرعوا في دراسة المشكلة لأنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت السمنة منتشرة لدى هؤلاء المرضى. كان الفحص مدفوعًا بمقاييس كتلة الجسم، لذلك أراد الباحثون أيضًا معرفة ما إذا كانت هناك مجموعة فرعية من الأطفال الذين لا يعانون من مرض السكري من النوع 2 يعانون من السمنة.

وقال الباحثون: "درسنا عدة تفسيرات محتملة واختبرناها في الدراسة. اعتقدنا أن الأطفال ربما فقدوا الوزن بسبب التشخيص المتأخر لمرض السكري أو أن لديهم أشكال أخرى من مرض السكري مثل الأشكال الجينية لكن لم يتم التوصل إلى هذين الاحتمالين في التحليل، لذلك لا نعرف حتى الآن سبب إصابة بعض الأطفال بمرض السكري من النوع 2 عندما لا يعانون من زيادة الوزن".

وافترض الباحثون أنه من المحتمل أن يكون هناك أطفال لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين أو يقاومون الأنسولين، حتى في الحجم الطبيعي للجسم.

بالنسبة للدراسة الجديدة ، قام سمعان وزملاؤه بمراجعة 53 دراسة شملت ما يقرب من 9000 مشارك ، ووجدوا أن 75٪ من الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من السمنة.

يمكن للأطفال المصابين بداء السكري أيضًا أن يصابوا بمشاكل صحية أخرى ، بما في ذلك مرض الكبد الدهني واختلال توازن الدهون ، ومتلازمة تكيس المبايض ، وتدهور وظائف الكلى.

قالت الدكتور بهاره شفايجر، مديرة قسم طب الغدد الصماء لدى الأطفال في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس: "أعتقد أن الدراسة تؤكد أن السمنة عامل خطر رئيسي لتشخيص مرض السكري من النوع الثاني لدى الأطفال ، لكن كأطباء علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك عوامل خطر أخرى إلى جانب السمنة".

وأضافت شفايجر ، التي لم تشارك في هذه الدراسة ، إن العوامل الأخرى المساهمة يمكن أن تكون معدل زيادة الوزن ، بما في ذلك أثناء الوباء قد يساهم أيضًا محيط الخصر ونمط الحياة المستقر بشكل متزايد ومستويات التوتر لدى الطفل ، وعادات النوم ، وما إذا كان المريض يتعرض لدخان السجائر.

وقالت: "هذه بعض العوامل الوراثية الأخرى التي تلعب دورًا أيضًا في زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري".

ونصحت شفايجر بالتأكد من حصول الأطفال على ساعة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي كل يوم والحد من وقت النظر إلى الشاشة وحصول الأطفال على نوم جيد و تقليل مستويات الإجهاد للوقاية من الإصابة بالسكر عند الأطفال.