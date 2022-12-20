داء السكري من النوع 2 والسمنة.. ما أهمية التحكم فى وزنك عند الإصابة بالمرض؟

كتبت إيناس البنا

يتسم مرض السكري بحالة وجود مفرط للجلوكوز في الدم ، وتسمى أيضًا سكر الدم، جلوكوز الدم هو المصدر الرئيسي للطاقة التي تأتي من الطعام الذي يستهلكه المرء، يساعد هرمون يسمى الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس على تحويل الجلوكوز إلى طاقة.

عندما يكون إنتاج الأنسولين أقل ، لا يتحول سكر الدم إلى طاقة وهذا عندما تزداد كمية الجلوكوز في الدم أو السكر في الدم ، مما يؤدي إلى ظهور مرض السكري.

وفقا لموقع " healthline" تشمل بعض عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 التي يجب أن يعرفها المرء ، من أجل البقاء في مأمن من التحديات الصحية المختلفة التي يمكن أن تسببها الحالة:

العمر - الأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض السكري من النوع 2 أكثر من غيرهم .

لديهم مقدمات السكري

زيادة الوزن أو السمنة

كان لديك سكري الحمل .

المشاكل الصحية التي يسببها مرض السكري

يمكن أن يكون مرض السكري قاسياً على جسمك ويمكن أن يؤدي إلى بعض من أغرب الظروف الصحية ، مثل:

مرض قلبي

السكتة الدماغية

مرض كلوي

مشاكل العين

أمراض الأسنان

تلف العصب

مشاكل القدم



السكري والسمنة - فهم العلاقة

تعتبر السمنة أو زيادة الوزن أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري. ما هو الارتباط الفعلي بين الاثنين؟ السكري + السمنة = السمنة . عندما يكون الشخص مصابًا بالسكري ، تقاوم الخلايا السماح للأنسولين (الهرمون الذي يفرزه البنكرياس) بنقل الجلوكوز إليها. من أجل جعل الوضع أسوأ ، تمتلئ المنطقة القريبة من الكبد حيث يتم تخزين الجلوكوز الزائد بشكل غير عادي بالدهون ، دون ترك أي شيء يحدث هناك. هذا يؤدي إلى حالة حيث لا توجد مساحة لأي شيء آخر، ومع عدم وجود مكان لتخزينه ، يبقى الجلوكوز في مجرى الدم. تؤدي الكمية الزائدة من هذا الجلوكوز إلى الإصابة بمرض السكري.

يمكن أن يجلب مرض السكري بعض التحديات الصحية الخطيرة، ولتجنب ذلك ، يحتاج المرء إلى إدارة الحالة جيدًا قبل أن تبدأ في التفاقم.

كيف يمكن للمرء أن يفعل ذلك؟ يمكن أن يساعد اكتشاف أعراض البدء بالأدوية وتغييرات نمط الحياة الأخرى في السيطرة على مرض السكري. فيما يلي بعض علامات وأعراض مرض السكري التي يجب على المرء أن يعرفها:

تغير في وتيرة التبول

الشعور بالعطش

فقدان الوزن غير المبرر

قضايا الرؤية

بشرة جافة للغاية

التعب الشديد

خدر في اليدين أو القدمين