طرق صحية للتخلص من الدهون وفقدان الوزن الزائد بدون متاعب

كتب - حسام الشقويرى

عندما تفقد الوزن تمر الدهون بسلسلة من عمليات التمثيل الغذائي، يتم استخدامه لتغذية كل الحركات التي يقوم بها جسمك الآن بعد ممارسة الرياضة، وهناك نوعان من المنتجات الثانوية المتبقية عند تكسير الدهون للحصول على الطاقة: الماء وثاني أكسيد الكربون. حيث يستهلك جسمك كل الجزيئات المفيدة الأخرى المنشطة من دهونك، ويخرج الماء المتبقي من الدهون من جلدك كعرق أو يتم التخلص منه في شكل بول. يُخرج ثاني أكسيد الكربون من رئتيك، حسبما نشر موقع webmd ‌

لا تستهلك التمارين الرياضية الطاقة المتبقية المخزنة في الدهون فحسب، بل إنها تتخلص أيضًا من الآثار المتبقية. نظرًا لأن التمرين يجعلك تتنفس أكثر ، فإن الرئتين تصنعان حارقًا فعالًا للدهون.

كيفية حرق الدهون

تبدو عملية حرق الدهون بسيطة، لكن النظام الغذائي والتمارين الرياضية يمثلان تحديًا حقيقيًا لكثير من الناس، بمجرد إجراء العمليات الحسابية لتحديد عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها ، يمكنك البدء في العمل على تغيير نمط الحياة لحرق الدهون الزائدة. ‌

راقب عاداتك الحالية في تناول الطعام وممارسة الرياضة باستخدام دفتر ملاحظات أو تطبيق تعقب . سيوفر لك هذا وعيًا بنمط حياتك الحالي ويمكن أن يساعدك في توجيهك نحو التغيير المستنير.

ابحث عن التمرين المفضل قد لا يكون الجري أو رفع الأثقال ولكن يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة ، بما في ذلك:

السباحة

الرقص

الرياضات الترفيهية

ألعاب فيديو تفاعلية جسديًا

اللعب مع أطفالك أو حيواناتك الأليفة

الشيء المهم هو جعلها ممتعة . ‌

النوم يعمل مرتين بجد. يمد جسمك بالطاقة اللازمة ويحرق السعرات الحرارية. ‌

تناول الطعام بانتباه.

اجعل وجباتك شيئًا تفعله بنشاط. خذ وقتك أثناء تناول الطعام ، وانتبه للطعام - كل قضمة - والوجبة بأكملها.

لفقدان الوزن وحرق الدهون في الجسم ، يحتاج جسمك إلى استخدام الطاقة، ويتم تحقيق ذلك من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية . ‌

النظام الغذائي.

تؤدي كثرة السعرات الحرارية إلى تكوين دهون في جسمك. الخطوة الأولى نحو حرق الدهون هي تناول كمية مناسبة من السعرات الحرارية. هذا يخلق تبادلًا متساويًا: يستخدم جسمك سعراتك الحرارية اليومية وليس لديه أي شيء إضافي يخزنه بعيدًا. ‌

‌التمارين الرياضية

الآن بعد أن أصبحت السعرات الحرارية فى جسمك قيد الفقدان، فقد حان الوقت لزيادة عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك من خلال التمرين. يعني التحرك أكثر أن جسمك يحتاج إلى مزيد من الطاقة. ‌

‌ إذا لم تقم بزيادة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، يبدأ جسمك في حرق الطاقة المخزنة في دهونك. مع الوقت الكافي والتفاني، ستختفي مخازن الدهون.