محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة

الوادي الجديد - فريق المحافظات

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجلس.

وتم عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق ومراجعة موقف الإيرادات والمصروفات خلال العام المالي، ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها:

حصر مشروعات الصوب الزراعية بنطاق المحافظة واستغلال انتاجها في فتح منافذ لمنتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز. وتخصيص عدد من وحدات التخزين بالمراكز لحفظ هذه السلع وطرحها باستمرار لضبط الأسعار. حصر مشروعات الصوب الزراعية بنطاق المحافظة واستغلال انتاجها في فتح منافذ لمنتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز. وتخصيص عدد من وحدات التخزين بالمراكز لحفظ هذه السلع وطرحها باستمرار لضبط الأسعار.

تخفيض نسبة 15% من الرسوم المستحقة للصندوق في حال سداد المستثمر بالنقد الأجنبي تخفيض نسبة 15% من الرسوم المستحقة للصندوق في حال سداد المستثمر بالنقد الأجنبي

سحب الأراضي المخصصة للمشروعات الإستثمارية غير الجادة وإعادة طرحها سحب الأراضي المخصصة للمشروعات الإستثمارية غير الجادة وإعادة طرحها

عقد لقاءات دورية بين مسئولي المراكز والإستثمار والمستثمرين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم بما يهدف دفع عجلة التنمية وتشجيع مناخ الإستثمار عقد لقاءات دورية بين مسئولي المراكز والإستثمار والمستثمرين لبحث مطالبهم ومقترحاتهم بما يهدف دفع عجلة التنمية وتشجيع مناخ الإستثمار

الموافقة على إجراءات تحول المشروعات الإستثمارية من الأفراد إلى الشركات طبقاً لشروط الصندوق الموافقة على إجراءات تحول المشروعات الإستثمارية من الأفراد إلى الشركات طبقاً لشروط الصندوق